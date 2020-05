Os Metallica partilharam uma nova versão de 'Blackened', tema de abertura de "...And Justice For All", gravada durante a quarentena.

Esta versão foi gravada por cada um dos membros da banda, a partir de suas próprias casas, e é uma releitura surpreendente do clássico thrash.

"Esperamos que estejam seguros e sãos", escreveram. Ouça aqui: