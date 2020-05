Dave Grohl deu uma entrevista ao "The Bill Simmons Podcast", em fevereiro, na qual revelou que Kurt Cobain não gostava das suas letras - que, mais tarde, se transformariam em canções dos Foo Fighters.

"Gravei algo de que me orgulhava muito, nuns estúdios na minha cave", começou por contar. "Toquei-a ao Kurt e ele ficou muito entusiasmado. Gostou do riff e da melodia, mas não gostou muito da letra".

"Ele não me perguntou se podia mudar a letra porque não me queria ofender, ou algo assim. Claro que eu teria dito que sim. Mas nunca a gravámos", continuou.

O processo não se alterou, até ao fim dos Nirvana: "Limitava-me a compor as minhas canções, ouvia-as sozinho e pensava que estavam boas", disse. Duas delas acabariam no álbum de estreia dos Foo Fighters: 'Alone and Easy Target' e 'Exhausted'.

Veja aqui a entrevista completa de Bill Simmons a Dave Grohl: