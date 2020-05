Os Queen marcaram de forma indelével a primeira edição do Rock in Rio no Rio de Janeiro, em janeiro de 1985.

Num festival que teve concertos de AC/DC, Iron Maiden ou Gilberto Gil, atraindo um milhão e meio de espectadores, os Queen tocaram por duas vezes, a 11 e a 18 de janeiro, cumprindo na Cidade Maravilhosa duas datas da digressão de "The Works", álbum de 1984 que incluía temas como 'I Want to Break Free' e 'Radio Gaga'.



Na primeira noite estariam na "Cidade do Rock" cerca de 250 mil pessoas, o maior público da história dos Queen ao vivo.



Em 2015, Brian May confessava ter muitas recordações desse espetáculo: "Todos os sons e todas as músicas me marcaram, mas sobretudo 'Love of My Life'". É para o arrepio.

Machines (Or Back To Humans)

Tie Your Mother Down

Seven Seas Of Rhye

Keep Yourself Alive

Liar

It's A Hard Life

Now I'm Here

Is This The World We Created...?

Love Of My Life

Brighton Rock

Hammer To Fall

Bohemian Rhapsody

Radio Ga Ga

I Want To Break Free

We Will Rock You

We Are The Champions

God Save The Queen