Em menos de meia hora, os Ramones inscreveram o seu nome na história dos concertos mais marcantes do rock.

Em dezembro de 1977, os norte-americanos desembarcavam no Reino Unido para uma digressão de várias datas. A última delas, no Rainbow Theatre, em Londres, foi gravada e editada como disco ao vivo, o mítico "It's Alive" (título inspirado num filme de terror homónimo, de 1974).

Lançado em abril de 1979, o duplo disco ao vivo contempla canções dos três álbuns que a banda lançara até à data do concerto, incluindo "Rocket To Russia", então acabado de sair.

"Julgo que o nosso pico, o nosso maior momento, é aquele concerto na passagem de ano de 1977 para 1978. É o nosso maior momento como banda", considerava o próprio Johnny Ramone.

Alinhamento:



Blitzkrieg Bop

I Wanna Be Well

Glad to See You Go

You’re Gonna Kill That Girl

Commando

Havana Affair

Cretin Hop

Listen to My Heart

I Don’t Wanna Walk Around With You

Pinhead Do You Wanna Dance?

Now I Wanna Be a Good Boy

Now I Wanna Sniff Some Glue

We’re A Happy Family