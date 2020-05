Não há um vídeo integral do concerto dos Morphine no Super Bock Super Rock de 1995, mas o excerto que se encontra no YouTube - de cerca de 20 minutos - ilustra bem a intensidade da banda de Mark Sandman em palco, bem como a devoção do público português, que aqui via o grupo de Massachusetts pela primeira vez.

A relação dos fãs nacionais com os autores de 'Cure For Pain' viria a crescer em paixão, até à morte de Mark Sandman em palco, em Itália, dois dias depois de mais um concerto em Portugal, mais precisamente na Praça Sony, em Lisboa.

"Boa noite, Tejo. Muito, muito obrigado", agradecia o cantor no final do concerto de 1995, no Passeio Marítimo de Alcântara, perante uma plateia em êxtase.

Naquele ano, os Morphine tinham lançado "Yes", o álbum de 'Honey White' e 'Super Sex'. Veja-os aqui entregues a ''Candy' ou 'Cure For Pain'.