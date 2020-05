António Zambujo, convidado do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, falou sobre os amigos que tem no Brasil, para no qual deveria começar, por estes dias, mais uma digressão.

"Falei com o Chico Buarque no 25 de Abril", conta o músico português, que há alguns anos editou um disco com canções do amigo brasileiro. "No Brasil a situação é bem mais preocupante, porque são governados por um troglodita".

Pode ouvir a resposta completa de António Zambujo a partir dos 21m05s