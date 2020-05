101 canções que marcaram Portugal é uma rubrica que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa em Portugal. Sem ordem cronológica rígida, são um retrato pessoal (com foco na petite histoire) do autor. Mais do que uma contextualização e de um inventário de factos conhecidos, é sobretudo uma associação de estórias e de muitos episódios não registados. São histórias com estórias para além da música. Às vezes o lado errado das canções. Sobretudo o lado errado das canções.

'Cavalos de Corrida', UHF

(1980)

A distância entre Lisboa e Almada era maior do que a que a ponte 25 de Abril fazia crer. Os UHF nasceram em Almada mas poderiam ter nascido bem mais longe, tanto daria, porque Almada, Barreiro, Sines ou o Porto não eram Lisboa – e haveria de ser fora de Lisboa que o rock português estava talhado para nascer.

No caso das cidades periféricas de Lisboa, quase todas elas industriais, as bandas rock eram um efeito da saturação pela música de Abril. As palavras de Abril pouco sentido faziam já à juventude que tinha ouvido José Mário Branco, Sérgio Godinho ou Zeca Afonso, é certo, mas que sentia necessidade de descrever em modo canção aquilo que via no imediato.

Pouco lhes dizia já acenar a uma liberdade já conquistada. Rebeliar-se? Havia já quem o fizesse com três acordes em coletividades, sindicatos, fábricas. Havia já quem servisse de música de fundo a greves ou a mãos empunhadas a favor de direitos reclamados.

Os UHF nasceram numa outra margem do rio que atravessa a capital. Porque as margens de um rio ditam tendências. Nasceram numa cidade onde ainda cabiam torres de nove andares, pracetas e garagens. As tais garagens que haveriam de determinar a música que se fazia nesse Portugal sobressaltado – porque muitas bandas aí nasceram e se amplificaram.

Os UHF nasceram na ressaca da revolução, num tempo de difusão de drogas duras. Nasceram no punk, no pós-psicadelismo. Nasceram quando faltava a Portugal mais do que a canção ligeira e as baladas.

40 anos depois são história; eram, então, rock fresco, possante, com letras simples e toada frenética de guitarra, bateria, baixo e voz. Induziram uma simplicidade roca a jovens inquietos que estavam exangues de baladas revolucionárias ou açucaradas. Porque a juventude precisava de soltar os cabelos e deseletrificar o corpo impaciente. Precisava de rock. De Ramones e de Blondie. Precisava dos ‘Cavalos de Corrida’.

António Manuel Ribeiro é ainda hoje, como no final dos anos 70, mentor dos UHF e a sua matriz são as palavras. Estudou literatura clássica; é homem de boa rês intelectual. Pouco lhe dizia o inglês e sabia, já então, manejar a sua língua em proveito do rock. Bebera muita música, e fez, faz, os UHF – porque 40 anos passam devagar e é preciso haver consistência.

Nada foi um acaso. ‘Cavalos de Corrida’ poderia ter sido mais um dos one-hit-wonders que inundaram Portugal no início do rock português. ‘Cavalos de Corrida’ foi n.º 1 do top nacional mas os UHF, mas António Manuel Ribeiro, tinham muito mais que dizer – e por muito mais tempo. Lançaram um álbum de seguida com o nome original da sua banda, 'À Flor da Pele’, e provaram que nada havia sido um acaso.

Os primeiros royalties deram para um jantar. Os seguintes, os do primeiro álbum, dariam para dar entrada num apartamento no Feijó, no Laranjeiro ou nas Barrocas, mas os UHF aplicaram esse dinheiro em si, no grupo, em guitarras, amplificadores. Recusaram-se a partir daí a tocar mal, em condições desvalidas. Foram tomados como primas-donas pelos ares de vedetas.

Mas os UHF eram uma banda que já aí estava feita para durar. E para quem a passagem do tempo, sem o saberem então, se faz de esmero. Eram jovens precursores, como foram precursores (não muito) mais tarde do merchandising. Encomendaram T-shirts e outros adereços para que os seus fãs pudessem empunhar o cunho do rock que se fazia com a marca UHF.

A paternidade do rock português teria de ser atribuída a alguém – já agora que não a uma banda, até porque a maioria teve, teria, os dias contados. Os UHF duraram e os ‘Cavalos de corrida’ foram a génese dessa génese que foi o rock português – de um tempo fogaz mas febril.

António Manuel Ribeiro, o puto que lia avidamente a ‘Rock and Folk’ nos anos 70, que tentava misturar na sua essência os Doors, os Grateful Dead ou a new-wave que estava a nascer, assumiria aí a sua definição como músico profissional, como pioneiro da música que se faria a partir daí, daí a pouco.

Hoje, como há 40 anos, António Manuel Ribeiro, mais que o pai do rock em Portugal, continua a determinar a matriz do som elétrico, rouco e potente que molda gerações – feito também de palavras elegantes. Que farão para sempre sentido, então e agora, a quem partilha de agitação.

Agora é que eles picam os cavalos, violando todas as leis

Agora é que eles passam ao assalto e fazem-no por qualquer preço

Ouvir também: ‘Rua do Carmo’ (1981).

Uma descrição do trajeto pelo Chiado que António Manuel Ribeiro fazia a caminho do Liceu Machado de Castro, em Lisboa, ainda adolescente. Foi single de abertura do primeiro álbum dos UHF, "À Flor da Pele".