Rihanna lança esta sexta-feira uma nova coleção de lingerie, intitulada "Neon Lights" e criada em parceria com o estilista Adam Selman.

A coleção, para o verão 2020, faz parte da sua própria marca, a Savage x Fenty. As peças já podem ser adquiridas através do website desta.

Juntamente com o anúncio do lançamento da coleção, Rihanna partilhou algumas fotografias mais "picantes" em que faz de modelo para as peças. Confira:

Savage x Fenty