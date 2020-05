Os Pearl Jam querem tornar o aniversário de um dos seus fãs ainda mais especial.

A banda de Eddie Vedder aliou-se ao ALL-IN Challenge, que oferece aos fãs momentos inesquecíveis com os seus artistas preferidos, em troca de ajuda alimentar aos mais desfavorecidos durante a pandemia da Covid-19.

O vencedor deste concurso de beneficência terá a oportunidade de assistir a um soundcheck da banda, ficar com os melhores lugares da sala onde os Pearl Jam atuarem e, até, ver metade do concerto a partir do palco - tudo no seu dia de anos.

"Estar ali a ouvir o som de palco, rodeado por estes grandes músicos, num volume alto... Mesmo estar à frente do grande baterista Matt Cameron é um verdadeiro arrepio", afirmou Vedder, num vídeo a anunciar o concurso.

"Irão sentir algumas vibrações que se calhar não sentiram antes. São vibrações que tenho a sorte de sentir sempre".

Além de tudo isto, o sortudo vencedor levará para casa uma Fender Telecaster assinada pelos membros da banda. Veja as explicações de Eddie Vedder: