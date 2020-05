Depois de ter remetido uma decisão sobre a autorização de festivais de música para a próxima semana, o primeiro-ministro António Costa afirmou esta quinta-feira que, "com "enorme probabilidade", não haverá festivais de verão este ano em Portugal.

Em entrevista à RTP, o chefe do Governo sugere, contudo, os estádios de futebol como uma possibilidade para a realização dos mesmos.

Horas antes, respondendo a jornalistas, António Costa afirmou que, depois de esta semana ter reunido com promotores, o Governo está "a fazer uma avaliação". "Oportunamente tomaremos uma decisão pública sobre essa matéria. Provavelmente na próxima semana", acrescentou.

No plano de desconfinamento resultante do Conselho de Ministros desta quinta-feira, 30 de abril, lê-se que os eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas estão proibidos. No que diz respeito à música, fica a saber-se que poderão abrir a 1 de junho as salas de espetáculos e auditórios que tenham lugares marcados, respeitando uma lotação reduzida e distanciamento físico.

Esta semana sabe-se também que Suíça e a Hungria se juntam à Holanda, República da Irlanda, Alemanha, Bélgica e Dinamarca na proibição de grandes festivais de música até perto do fim do verão.