Thom Yorke foi o convidado musical do mais recente episódio do "The Tonight Show", programa de televisão do comediante Jimmy Fallon.

Em isolamento, o vocalista dos Radiohead interpretou um tema novo a solo, intitulado 'Plasticine Figurines', ao piano.

Segundo Fallon, a canção encontrava-se inacabada, com Yorke a terminá-la especialmente para o programa. Veja aqui: