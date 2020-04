Na conferência de imprensa desta quinta-feira, durante a qual apresentou as medidas de desconfinamento tomadas em Conselho de Ministros para as próximas semanas, o primeiro-ministro António Costa foi questionado sobre os festivais de verão e respondeu que uma decisão será anunciada, provavelmente, na próxima semana.

"Ainda esta semana tive oportunidade de falar com os promotores e estamos, neste momento, a fazer uma avaliação", começou por responder quando questionado por um jornalista sobre os grandes eventos de música, "oportunamente tomaremos uma decisão pública sobre essa matéria. Provavelmente na próxima semana".

No plano de desconfinamento resultante do Conselho de Ministros desta quinta-feira, 30 de abril, lê-se que os eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas estão proibidos.

No que diz respeito à música, fica a saber-se que poderão abrir a 1 de junho as salas de espetáculos e auditórios que tenham lugares marcados, respeitando uma lotação reduzida e distanciamento físico.