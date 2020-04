O convidado do décimo quinto episódio do Posto Emissor é António Zambujo. Numa altura em que deveria estar a viajar para o Brasil, onde tinha concertos marcados, o músico alentejano falou com Lia Pereira e Mário Rui Vieira sobre a sua quarentena, em Porto Covo com a família, e sobre a forma como lhe parece que a indústria da música, e dos espetáculos ao vivo, poderá andar para a frente.

Preocupado, também, com os amigos que tem no Brasil, país muito afetado pela pandemia de covid-19, António Zambujo confessa ainda que as saudades de ver jogos de futebol o têm levado a recordar algumas partidas históricas no YouTube; e partilha algumas superstições relacionadas com o desporto-rei.



O disco da colombiana radicada no Canadá, Lido Pimienta, as entrevistas à BLITZ de Dino D'Santiago e Três Tristes Tigres, e os últimos desenvolvimentos sobre os festivais de música em Portugal são os outros assuntos abordados no episódio desta semana do podcast da BLITZ.

A condução deste Posto Emissor, gravado em condições especiais por forma a cumprir as recomendações das autoridades de saúde devido à covid-19, esteve a cargo de Lia Pereira e contou com edição multimédia de Joana Beleza.

Sejam bem-vindos.