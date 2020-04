Katy Perry falou sobre os seus desejos de grávida no programa de televisão Good Morning America, dizendo que tem tentado equilibrar a vontade de comer "melancia" com o facto de estar em isolamento social devido à pandemia de Covid-19.

Explicando que não quer colocar o namorado, o ator Orlando Bloom, em perigo, a artista disse: "será que quero mesmo aquela melancia? Será que preciso mesmo daquela laranja? Preciso mesmo daquele picle? Queres mesmo arriscar a tua vida por um picle?".

"Ouvimos sempre histórias de uma mulher grávida a desejar algo e de o marido ou namorado sair a correr para a mercearia às duas da manhã. Não há corrida à mercearia comigo", disse ainda.

Perry está em isolamento com Bloom, que junto com ela será pai de uma menina, mas também com outros elementos da família, explicando que não tem sido fácil lidar com as duas sobrinhas: "elas têm três e seis anos, portanto as coisas não estão tão arrumadas quanto deveriam estar".