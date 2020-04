Os Metallica estão a equacionar gravar um novo álbum em quarentena, disse o baterista Lars Ulrich num chat no Twitter: "as pessoas que tratam do software e todas essas coisas, estão a tentar perceber como eu, o James [Hetfield], o Kirk [Hammett] e o Rob [Trujillo] conseguimos fazer um álbum dos Metallica de quatro locais diferentes em quatro estados diferentes. Isso é, obviamente, algo que nos deixa muito excitados".

Segundo o músico, o grupo norte-americano tem vindo a discutir novas formas de "voltar a ser uma banda" depois de terminar a fase de isolamento social.

"Posso dizer que estamos os quatro muito entusiasmados com a ideia de como será depois disto", acrescenta Ulrich, "se vai haver um álbum de quarentena dos Metallica? Não posso dizer com certeza, porque não sei quanto tempo a quarentena vai durar, mas se nós e o resto do mundo ainda estivermos aqui sentados daqui a seis meses sou um ano, posso dizer que há uma grande probabilidade".

Recorde-se que os Metallica não editam um novo álbum desde "Hardwired... to Self-Destruct", de 2016. Recorde-se que antes destas declarações de Ulrich, o guitarrista Kirk Hammett já tinha revelado que tem muito material pronto para a banda trabalhar.