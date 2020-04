Marilyn Manson anunciou ter terminado o seu novo álbum, o qual descreveu como "uma obra-prima".

Ainda sem título ou data de lançamento revelados, o álbum sucederá a "Heaven Upside Down", editado em 2013.

A notícia partiu de um dos colaboradores habituais de Manson, Shooter Jennings, que partilhou uma foto sua a posar ao lado de uma capa da revista Rolling Stone onde o músico figura.

"Estou só à espera que esta obra-prima saia", escreveu, na legenda.

O próprio Manson comentou a publicação, salientando que "agora vai ser a sério".

Em fevereiro, Marilyn Manson havia dado a entender ter em braços um projeto novo, partilhando uma frase em latim - "Omnes surdus es et nunc audite me", algo como "todos surdos e agora ouvem-me" - e uma hashtag: "não fazem ideia do que vem aí".