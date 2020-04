Bianca Holderness/Facebook Splendour in the Grass

Os fãs de música na Austrália querem o regresso dos festivais e estão dispostos a frequentá-los antes da criação da vacina contra a covid-19, indica sondagem da Triple J.

Segundo a estação pública australiana dedicada à música mais distante do mainstream (tendo em Portugal um equivalente próximo na Antena 3), uma fatia de 57% dos festivaleiros australianos respondeu afirmativamente à questão: "continuaria a ir aos festivais de música mesmo sem uma vacina?".

Na Austrália, as entidades sanitárias informaram esta semana que qualquer evento de larga escala (como o festival Splendour in the Grass, previsto para outubro) deverá requerer a aprovação das autoridades do sítio onde se realizam. Segundo o site australiano The Music, sempre que festivais ou concerto sejam permitidos, poderá haver medidas significativas para manter o distanciamento social e possibilitar bons hábitos de higiene. Durante a pandemia, a Austrália viu alguns festivais serem cancelados.

A Austrália registou até ao momento 6754 casos de covid-19, com 92 vidas perdidas.

Em sentido contrário, uma sondagem levada a cabo pela agência Reuters, em parceria com o Instituto Ipsos, revela que a maioria dos norte-americanos não tenciona voltar a assistir a um espetáculo de música ao vivo enquanto não existir uma vacina para a Covid-19. Apenas 40% dos inquiridos afirmam intenção de regressar antes de ser introduzida uma vacina ou um tratamento.

Os Estados Unidos é o país onde se registam mais casos de covid-19, um número superior a 1 milhão, com quase 61 mil vítimas mortais.