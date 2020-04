A Festa do Avante vai realizar-se nas datas previstas, avança o Partido Comunista em comunicado de imprensa.

Prevista para os dias 4, 5 e 6 de setembro, na Atalaia (Amora, Seixal), a festa dará este ano total destaque aos artistas portugueses, em virtude das dificuldades atravessadas pelos trabalhadores do mundo do espetáculo, devido à covid-19.

"Face a esta realidade decidiu a Festa do Avante!, excepcionalmente, alterar a programação musical deste ano de forma a dar exclusividade aos artistas portugueses, aos artistas que não sendo portugueses estão radicados em Portugal e aos artistas originários de países de Língua Oficial Portuguesa", pode ler-se em comunicado.



"Esta alteração permitirá garantir assim, no momento atual mais exigente a contratação de artistas e técnicos portugueses, numa acão que procura simbolizar a solidariedade ativa do PCP, das suas organizações e dos seus militantes para com os artistas portugueses".



Em 2021, ano em que o PCP comemora o seu centenário, a Festa do Avante retomará "uma programação musical com uma forte componente internacionalista".