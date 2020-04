Britney Spears pegou fogo ao seu ginásio caseiro... e a culpa foi de duas velas. A artista norte-americana revelou o incidente num vídeo partilhado com os fãs no qual diz que ficou seis meses sem ginásio devido ao incêndio.

"Olá, estou no meu ginásio neste momento. Não vim aqui durante seis meses porque peguei fogo ao meu ginásio, infelizmente", começa por dizer a cantora, "tinha duas velas, uma coisa levou à outra e ardeu".

Na legenda do vídeo, Spears acrescenta: "saí pelas portas do ginásio e as chamas rebentaram!!!! Pela graça de Deus, o alarme disparou depois disso e ninguém se magoou". Depois do incêndio, terão sobrado apenas dois aparelhos de exercício e um espelho.

"Podia ter sido muito pior, portanto estou agradecida", conclui, "além disso, prefiro exercitar-me na rua, de qualquer forma".