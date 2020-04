“Tiago, estamos em 2019. Tu fazes frases muito grandes que não cabem na tua música. Não interessa a letra, não interessa a mensagem”. É a ouvir este conselho que Tiago Bettencourt dá início ao videoclip do seu novo single, 'Dança', avanço para "2019 Rumo ao Eclipse", do qual já se conhece 'Trégua'.

'Dança' é autodefinida como "um hino à era do vazio, à corrida desenfreada pela fama prematura e ao desespero por mantê-la a todo o custo". Veja aqui o videoclip:

Tiago Bettencourt anunciou este mês o lançamento de um novo álbum, "2019 Rumo ao Eclipse", em data a confirmar. Em comunicado de imprensa, o músico português referiu-se a este novo disco de forma enigmática, dizendo que "todos os [s]eus álbuns são um labirinto, este é só mais um".

Após quase dez anos do lançamento de “Tiago na Toca e os poetas”, Tiago Bettencourt recuperou também este projeto, agora com novidades em forma de concertos ao vivo no Instagram.

O primeiro concerto aconteceu entre a 22h e as 22h40 de 20 de abril e nele o artista português homenageou Bruce Springsteen com versões à guitarra (e pontual harmónica) de 'I'm on Fire', 'Dancing in the Dark', e, ao piano, de 'Thunder Road'. 'Se Me Deixasses Ser', 'Se Cuidas de Mim', 'O Jogo' e 'Poema de Desamor' (com base no poema de Alexandre O'Neill) foram as canções de lavra própria interpretadas por Tiago Bettencourt ao longo de 40 minutos, uma atuação que pode ver em exclusivo na BLITZ.