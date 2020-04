Noel Gallagher pode não ter manifestado publicamente muita vontade de reunir os Oasis, mas tal não significa que os esqueceu.

O músico irá partilhar, esta noite, um tema esquecido da banda britânica, intitulado 'Don't Stop'.

A maqueta para esta canção, que Noel julgava perdida "para sempre", foi encontrada numa velha caixa de CDs.

"Tal qual o resto do mundo, tenho tido imenso tempo para perder. Por isso, pensei em procurar e ver o que realmente se encontrava nas centenas de CDs sem etiquetas que guardo em caixas aqui em casa", escreveu, nas redes sociais.

O músico explicou ainda que a única versão existente da canção foi gravada durante um soundcheck em Hong Kong, há 15 anos.

A iniciativa de Noel surge após a muitas tiradas do seu irmão, Liam, que no mês passado "exigiu" uma reunião dos Oasis, com as receitas a reverterem para o sistema nacional de saúde britânico. Aproximação à vista?