Audrey é uma menina da Malásia que, juntamente com o pai, fez recentemente aquela que será a versão mais "fofinha" de sempre de 'Killing in the Name', dos Rage Against the Machine'.

Acompanhada pela guitarra acústica do pai, a menina não deixou de gritar ou mostrar alguma agressividade, a mesma que o tema impõe. De fora ficaram os versos finais da canção (fuck you, I won't do what you tell me), impróprios para menores.

Veja o vídeo: