Este ano, o festival Guitarras ao Alto chega à sua sexta edição, mas num formato inédito, ditado pelas regras do distanciamento social e da covid-19.

"Guitarras ao Alto em Casa", a nova versão do evento alentejano, realiza-se este ano em formato digital, ao longo do mês de maio,

Todas as quintas-feiras, pelas 21h30, será transmitida em direto no YouTube da Antena 3 uma sessão com o concerto de dois músicos e conversa, moderada por Isilda Sanches.

Estes são os artistas confirmados:



Tó Trips e Filho da Mãe - 7 de maio

Bruno Pernadas e Mário Delgado - 14 de maio

Peixe e Frankie Chavez (Miramar) - 21 de maio

O Gajo e Gwenifer Raymond - 28 de maio



"Mesmo sem apoios financeiros ou patrocínios para este evento, Vasco Durão, organizador do Guitarras ao Alto, fez questão de garantir que os músicos que participam desta iniciativa fossem remunerados", pode ler-se em comunicado.



A organização doou também 50 máscaras FFP2 ao Centro de Apoio a Deficientes Luís da Silva (Borba/Alentejo), da União das Misericórdias, cujos utentes têm assistido a todas as edições do Guitarras ao Alto.