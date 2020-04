Convidada do Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, Manuela Azevedo falou sobre a forma como tem vivido esta fase de isolamento social, provocado pela pandemia de covid-19.

Em casa com Hélder Gonçalves, seu parceiro na vida e na banda, e com a filha do casal, que é estudante de dança, conta a cantora:



"É muito divertido ter a casa com aulas de dança! Muito engraçado ouvir o piano a tocar aquelas músicas que acompanham os exercícios de técnica clássica... Como encarregada de educação estou muito contente com o esforço que as escolas têm feito para tentar manter alguma normalidade e garantir a continuidade na aprendizagem dos alunos nestes tempos esquisitos".



Pode ouvir o Posto Emissor com Manuela Azevedo aqui. Esta resposta começa pelos 23 minutos 50 segundos.