Os produtores do novo filme de Dario Argento emitiram um comunicado sobre a notícia que dava conta de uma colaboração com os Daft Punk na banda-sonora do vindouro "Dark Glasses" ("Óculos Negros").

Segundo os representantes do cineasta italiano, a colaboração não passa, por enquanto, de um "desejo".

"Embora Dario Argento deseje trabalhar com os Daft Punk, não existe qualquer acordo nem houve conversa entre as duas partes. O filme está em pré-produção e esse desejo de Dario não está nas nossas prioridades", escreveram em comunicado os produtores do filme.

Dario Argento foi citado como tendo dito, em entrevista a um jornal italiano: "Os Daft Punk conhecem todos os meus filmes. Através de um amigo francês que temos em comum, souberam que eu estava a trabalhar num novo filme e e contactaram-me, dizendo que querem trabalhar comigo".