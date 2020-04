Billie Joe Armstrong, líder dos Green Day, participou na versão "quarentena" do talk show de James Corden tocando, em casa, acompanhado pelos dois filhos, uma versão de 'I Think We're Alone Now', canção celebrizada por Tommy James em 1967 e regravada com grande sucesso por Tiffany, 20 anos depois.

Jakob Danger e Joey, dos SWMRS, os filhos de Armstrong acompanham-no tocando bateria e baixo. Veja o vídeo abaixo, que inclui também uma curta entrevista ao músico dos Green Day.