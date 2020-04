Will Reeve é filho do eterno Super-Homem, Christopher Reeve, e trabalha hoje como jornalista no canal norte-americano ABC.

Na última semana, Will foi convidado a apresentar um segmento do programa "Good Morning America", a partir de sua casa, já que se encontra em quarentena.

Porém, o jornalista calculou mal o ângulo da sua câmara - e surgiu sentado ao computador, vestido apenas da barriga para cima.

Veja aqui: