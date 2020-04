Os norte-americanos Wheatus apresentaram-se ao mundo no ano 2000 com a canção 'Teenage Dirtbag' - que os colocaria rapidamente na categoria de "one hit wonders" - e passados 20 anos 106 fãs regravaram aquele que foi um dos primeiros êxitos rock do século XXI.

O hino à adolescência ganhou mais impacto ao ser incluído no filme "Um Azarado de Sorte", protagonizado por Jason Biggs e Mena Suvari, e duas décadas depois volta a fazer-se ouvir como resultado de um desafio lançado pelo vocalista dos Wheatus, Brendan Brown, em março.

No vídeo que pode ver abaixo, surgem 106 dos participantes no "Quaranteenage Dirtbag Challenge", oriundos de 16 países diferentes. Há quem toque bateria, violoncelo, flauta ou mesmo utensílios de cozinha.