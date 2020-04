Manel Cruz e Luís Portugal são os primeiros artistas confirmados no festival Artes à Vila, que se realiza a 27 de junho no Mosteiro da Batalha.

Em tempos de covid-19, o evento vai realizar-se sem público, à porta fechada, pode ler-se em comunicado de imprensa.

"Neste contexto excecional e imprevisível, o Artes à Vila realiza-se nas Capelas Imperfeitas e no Claustro Real do Mosteiro da Batalha, apoiando a economia da cultura e celebrando com os portugueses a cultura e o património nacional, promovendo músicos consagrados e artistas emergentes", escreve-se ainda naquele documento.

Conferências, workshops e outras atividades completarão o cartaz do Artes à Vila, que pretende celebrar as raízes de todo o país, do folclore ao fado.

Os concertos serão transmitidos em direto em plataformas a anunciar.