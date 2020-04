Sia juntou-se novamente à jovem bailarina Maddie Ziegler, que se tornou mundialmente conhecida depois de participar no vídeo de 'Chandelier', para protagonizar um vídeo cómico que parodia a série-fenómeno "Tiger King: Morte, Caos e Loucura".

A artista australiana pegou em 'Savage' de Megan Thee Stallion para criar o tema 'Diva Cut (explicit)', mostrando aos fãs um vídeo onde surge a fazer twerk ao lado de Ziegler, hoje com 17 anos, e da maquilhada Tonya Brewer.

No vídeo, que pode ser visto abaixo, Sia rappa sobre Joe Exotic, o protagonista da série documental, junto com as duas companheiras, mudando várias vezes de indumentária mas mantendo sempre um chapéu que lhe tapa a cara. A artista encoraja os fãs a doarem dinheiro para uma instituição de proteção de animais, The Humane Society.