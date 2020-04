Selena Gomez emocionou-se ao ouvir 'Everything I Wanted', de Billie Eilish, e chorou descontroladamente. A artista confessou, em entrevista a Zane Lowe, da Apple Music, que o tema da canção lhe diz muito.

"Ela tem noção de como esta indústria pode ser. Quando ouvi essa canção, chorei descontroladamente, porque faço isto há tanto tempo que fiquei 'caraças, é tão verdade'", disse Gomez, "ela merece tudo o que conquistou e que tem. É uma artista fabulosa".

'Everything I Wanted' aborda os problemas de depressão de Eilish e a forma como o irmão Finneas a ajudou a ultrapassar uma fase negra, durante a qual sonhou que se suicidava e ninguém se importava com a sua morte, nem os amigos nem os fãs.

Selena também já falou várias vezes sobre os seus problemas de depressão e ansiedade, tendo defendido no ano passado, ao receber um prémio, que é importante falar abertamente sobre o assunto. "Não é fácil. Tinha medo de ser mal compreendida e julgada".

"Sei que me foram dadas oportunidades, experiências e pessoas que fizeram com que a minha vida seja excecionalmente bonita e doce - e ainda assim luto com os meus próprios pensamentos e sentimentos, por vezes", disse ainda Gomez.

Veja o vídeo de 'Everything I Wanted' abaixo.