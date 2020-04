Morreu Scott Taylor, guitarrista da banda inglesa Then Jerico.

A notícia foi confirmada pelo frontman do grupo, Mark Shaw, nas redes sociais.

As causas do óbito não foram reveladas, embora Shaw tenha escrito que o seu colega "estava gravemente doente desde há alguns anos".

"O Scott era uma fonte de criatividade, inspiração e inovação musical, e muito provavelmente o melhor guitarrista que ouvi", continua.

"Escrevemos algumas boas canções juntos e sei que falo por todos os antigos membros da banda, quando digo que ele era amado e muito respeitado por todos nós, pelas suas habilidades e talentos únicos".

Os Then Jerico formaram-se no início da década de 80, lançando o seu álbum de estreia, "First (The Sound of Music)", sete anos mais tarde.

Dois anos depois, editaram "The Big Area", o seu disco de maior sucesso e "casa" para 'Big Area', que chegou ao 13º lugar da tabela de vendas no Reino Unido.