Esta segunta-feira, os Metallica recuaram até 1991, para mais um episódio da série #MetallicaMondays.

A banda partilhou o concerto que deu em Muskegon, no estado do Michigan, parte da digressão "Wherever We May Roam", e que os viu apresentar as canções do chamado "álbum preto", o disco que os transformou em estrelas mundiais.

Confira aqui o alinhamento e veja o concerto, na íntegra:

Enter Sandman

Creeping Death

Harvester of Sorrow

Welcome Home (Sanitarium)

Sad But True

[Solo de baixo (incl. My Friend of Misery / Orion)]

Holier Than Thou

The Unforgiven

Eye of the Beholder / Blackened / The Frayed Ends of Sanity / …And Justice for All

[Solo de bateria]

[Solo de guitarra (incl. Mistreated / Funeral March Of A Marionette)]

The Four Horsemen

For Whom the Bell Tolls

Fade to Black

Whiplash

Encore

Master of Puppets (versão curta)

Seek & Destroy (versão longa)

Encore 2

One

Last Caress (Misfits)

Am I Evil? (Diamond Head)

Battery