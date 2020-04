Chris Sainty, embaixador do Reino Unido em Portugal, tem vindo a publicar uma série de vídeos nos quais surge a tocar piano, em honra dos trabalhadores do Sistema Nacional de Saúde, em Portugal, e do National Health Service, no seu país.

"Esta é para os mais corajosos de todos: os enfermeiros, cuidadores e médicos do NHS e do SNS", escreveu Chris Sainty no Twitter, chamando a atenção do Guardian e do Independent, que noticiaram os seus vídeos.

Veja aqui algumas das interpretações que Chris Sainty, que vive em Lisboa desde 2018, tem partilhado no Twitter desde o início da quarentena.

Chris Sainty deixou-se também emocionar por 'E Depois do Adeus', de Paulo de Carvalho, que ouviu ser cantada na sua rua no passado 25 de Abril, e pelo hino 'Grândola, Vila Morena', tocando ambas ao piano.

"E Depois do Adeus”. Esta música não foi só uma senha na #RevoluçãodosCravos. É também uma belíssima canção de amor. Aqui fica a minha interpretação ao piano nesta data tão significativa. Espero que gostem", escreveu em português o diplomata.