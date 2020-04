Ed Sheeran garantiu que todos os funcionários do seu bar em Londres irão manter os seus postos de trabalho, apesar de o mesmo se encontrar fechado devido à pandemia.

Além disso, nenhum dos funcionários do bar - entre empregados de mesa e de balcão, chefs e assistentes de cozinha - será colocado em lay-off, por decisão do músico e do seu sócio, Stuart Camp.

Segundo explicou um representante de Ed Sheeran ao tablóide The Sun, o bar não irá aceitar "empréstimos, bolsas ou aproveitar quaisquer outras medidas governamentais", ainda que as contas mais recentes mostrem uma dívida no valor de 1,7 milhões de libras (1,9 milhões de euros) aos seus credores.

Para além disso, Ed Sheeran irá ainda doar 1 milhão de libras a organizações de caridade, situadas perto de Suffolk, onde reside.