Alguns dos festivaleiros que ficaram retidos no recinto do festival Tribal Gathering, no Panamá, ainda se encontram no local, mês e meio depois do fim do evento.

Os festivaleiros ficaram "presos" no local quando o Panamá instaurou medidas de combate à covid-19, nomeadamente impedindo a circulação de pessoas e apelando ao seu isolamento.

Nos primeiros dias, alguns espectadores e funcionários conseguiram apanhar voos e sair do país, mas dezenas permanecem no local. As suas probabilidades de conseguirem voltar para casa em breve são agora muito diminutas, uma vez que o tráfego aéreo está proibido, no Panamá, até 22 de maio.

Ao jornal The Guardian, um voluntário britânico explica que a embaixada do Reino Unido no Panamá chegou a oferecer-se para disponibilizar transporte de autocarro para a Cidade do Panamá mas, como não havia garantia de que os festivaleiros conseguissem voo, muitos preferiram ficar na praia.

Inicialmente as condições eram boas, mas mais tarde choveu durante dias e os esgotos entupiram, revelam as mesmas fontes, queixando-se da burocracia das autoridades do Panamá e do Reino Unido, de onde são naturais muitos espectadores e funcionários.

A experiência é contada num documentário da Vice. Veja aqui.