Cerca de mil pessoas participaram numa festa num prédio em Chicago, nos Estados Unidos, ignorando os avisos das autoridades para se resguardarem, numa cidade que tem sido muito afetada pela covid-19.

Nas imagens reveladas no live stream da festa, é possível ver largas dezenas de pessoas sem qualquer distância entre si ou equipamentos de proteção, como máscaras. Noutras das salas, estariam centenas de outras pessoas.

A festa vai ter consequências para a proprietária do edifício, acusada de conduta desordeira e de infringir as indicações, vigentes no estado do Illinois, para ficar em casa durante a pandemia. A dona do edifício será também multada, apesar de aparentemente a iniciativa de reunir centenas de pessoas ter partido do seu filho, que teria as chaves do prédio e terá desativado os alarmes.

"O que aconteceu aqui foi uma estupidez e uma irresponsabilidade. As pessoas terão de ser responsabilizadas. Os millennials não são crianças", criticou a presidente da câmara, Lori Lightfoot.