Liam Gallagher já reagiu às declarações do irmão Noel sobre a zanga entre os Oasis e os Blur, nos anos 90, e negou que se tenha zangado com Damon Albarn por causa de uma mulher.

O músico vai mais longe e culpa Noel de ter dado início à guerra entre bandas quando disse que desejava que Albarn - a quem apelida de Dermot Oblong - e o colega dos Blue Alex James apanhassem SIDA e morressem.

"Para que conste, eu e o Dermot Oblong nunca nos zangámos por causa de uma rapariga ou rapaz. Sempre nos divertimos", escreveu Liam no Twitter, "as coisas ficaram feias quando o Noel desejou que o Demot apanhasse SIDA e morresse. Não foi o seu melhor momento".

Reagindo também à acusação do irmão sobre haver "muita cocaína envolvida", Liam acrescentou: "nunca consumi cocaína com aquele grupo assim do nada. Noel, tu e a tua bruxa precisam de se esforçar mais".