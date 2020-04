A homenagem que Post Malone fez recentemente aos Nirvana, com uma atuação que surpreendeu muitos fãs da banda de Kurt Cobain, teve mais do que méritos artísticos, resultando na angariação de mais de três milhões e meio de euros para o fundo das Nações Unidas para o combate à covid-19.

No concerto de quase hora e meia e 15 canções, incluindo 'Come as You Are', 'Heart-Shaped Box' ou 'Stay Away', Post Malone foi acompanhado, à distância, por Travis Barker, baterista dos Blink-182, pelo baixista Brian Lee e pelo guitarrista Nick Mack, cada um no seu quarto, na casa de Malone, em Salt Lake City.

Só na primeira hora, o concerto levou à angariação de mais de 900 mil euros.

Tanto Courtney Love, viúva de Kurt Cobain, como Krist Novoselic, baixista dos Nirvana, dispensaram grandes elogios a Post Malone, após um concerto que mostrou ao mundo uma nova faceta do cantor. No YouTube, o vídeo do concerto já tem mais de oito milhões de visualizações.