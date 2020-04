Rosalía fez, na passada quinta-feira, uma sessão de karaoke transmitida em direto no Instagram, e durante a qual interpretou vários temas de grandes estrelas da pop.

Começando com 'A Tu Vera', clássico da música flamenco interpretado por Lola Flores, a artista catalã "atirou-se" ainda a canções de Beyoncé, Dua Lipa, Daddy Yankee, Christina Aguilera ou Ariana Grande, entre outras.

Recorrendo a garrafas de plástico ou outras embalagens como microfones, Rosalía cantou ainda 'When the Party's Over', de Billie Eilish, pedindo também à norte-americana que lhe mandasse as gravações de voz de um tema que editarão em conjunto.

Veja aqui: