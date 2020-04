Patti Smith dedicou ontem uma canção a Johnny Depp, durante a sua atuação no festival online que assinalou o Dia da Terra.

A veterana artista norte-americana apresentou a canção 'Nine', que escreveu para o ator, cantando ainda os temas 'Grateful', 'My Blakean Year', 'Because the Night' e 'People Have the Power'.

"Escrevi esta canção para o Johnny, que nasceu num dia 9. Um domingo de lua cheia, e sei isto porque a sua mãe mo confirmou", disse Patti Smith, antes de cantar o tema incluído no seu disco "Banga", de 2011, perante o ar divertido do 'homenageado'.

Quanto a Johnny Depp, tocou 'Working Class Hero', de John Lennon, e colaborou com Cat Power, que cantou a sua peculiar versão de ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, dos Rolling Stones, e 'Kingsport Town', de Bob Dylan.

O festival foi uma iniciativa da Pathway To Paris, uma organização não governamental de índole ecológica apoiada por Patti Smith e Michael Stipe, que apresentou o seu single a solo, 'No Time For Love Like Me Now’.