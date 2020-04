Realizou-se no passado sábado um espetáculo de beneficência intitulado "Music From The Home Front", que juntou vários músicos australianos e neozelandeses, e que teve como objetivo ajudar os que estão na linha da frente no combate à Covid-19.

Um dos participantes foi Kevin Parker, dos Tame Impala, que munido de uma guitarra acústica interpretou 'On Track', tema presente no novo álbum da banda, "The Slow Rush".

Nomes como Courtney Barnett, The Wiggles ou Vance Joy também participaram deste concerto virtual. Veja a atuação de Parker: