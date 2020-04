Morreu o guitarrista vianense Jaime Coutinho, conhecido como Jaime-san. Tinha 31 anos.

O óbito deu-se no passado sábado, sem que tenham sido reveladas as causas do mesmo, refere a revista Loud!.

Jaime Coutinho era uma figura conhecida do underground português, tendo-se destacado ao serviço dos Mr. Miyagi (mistura de thrash e punk) e dos Dead Academy.

Com os primeiros, editou três LPs, o último dos quais através da Lovers & Lollypops: "There's No Destiny... Enjoy The Ride", de 2013. "All Songs", dos Dead Academy, saiu em 2019.