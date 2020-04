Krist Novoselic e Courtney Love reagiram ao concerto que Post Malone deu na passada sexta-feira, em homenagem aos Nirvana.

Durante a transmissão em direto, o ex-baixista escreveu que Post Malone e a banda que o acompanhou estavam "a arrasar", e disse-se "orgulhoso" do rapper.

"Sinto-me comovido. Não acho que possam tocar melhor que isto, estão a dar tudo", acrescentou.

Courtney Love também agradeceu ao autor de 'Circles', e especialmente a Kurt Cobain, "por ter escrito, com as suas elegantes mãos de macaco, canções que os miúdos ainda querem cantar e tocar".

Recorde-se que o concerto serviu para auxiliar a Organização Mundial de Saúde no combate à Covid-19, tendo sido angariados quase 3 milhões de dólares (2,7 milhões de euros).

Confira aqui o alinhamento e veja o concerto:

Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle

Drain You

Come As You Are

Lounge Act

School

Heart Shaped Box

Something In The Way

About A Girl

Stay Away

Lithium

Breed

On A Plain

Very Ape

Territorial Pissings

In Bloom