Foo Fighters, The National e Liam Gallagher são os três primeiros nomes confirmados para a edição do próximo ano do Rock in Rio-Lisboa, que deveria ter decorrido este ano mas foi adiado, devido à pandemia de Covid-19, para junho de 2021.

O comunicado de imprensa acabou de ser divulgado pela organização do festival. Recorde-se que Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, já tinha dito em exclusivo à BLITZ que a probabilidade de o cartaz anunciado para este ano se manter no próximo era "bem grande".

Estes três nomes agora reconfirmados atuam todos no dia 19 de junho e como a data inicialmente prevista era 21 de junho deste ano quem já tiver o bilhete para esse dia vai vê-lo automaticamente revalidado (não é necessária troca).

Segundo a organização, o mesmo se aplica a quem adquiriu passe para o primeiro fim de semana de festival, que se mantém válido para os dias 19 e 20 de junho do próximo ano.

Se algum artista inicialmente previsto para a edição de 2020, com atuação marcada para o Palco Mundo, não for reconfirmado, os portadores de bilhete poderão trocá-lo por uma data à escolha ou pedir o reembolso no prazo de 30 dias a contar da data da "não confirmação" (mais informações neste link).

O Rock in Rio-Lisboa regressa ao Parque da Bela Vista nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021. Esta será a nona edição do festival em território nacional.