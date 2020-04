Facebook Festival do Crato

O Festival do Crato, que deveria realizar-se entre os dias 25 e 29 de agosto, integrado na 36ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato, foi cancelado, anunciou esta manhã o Presidente da Câmara da vila alentejana Joaquim Diogo.

Na origem do cancelamento está a pandemia de Covid-19, com Diogo a explicar que "não se encontram reunidas as condições sociais, económicas e culturais para a realização da edição de 2020".

"É uma decisão difícil, em tempos difíceis, mas que se revela da maior importância face à batalha que o mundo inteiro está a enfrentar", acrescenta ainda o Presidente da Câmara, "ponderadas as várias opções, esta é a que melhor salvaguarda os interesses dos nossos munícipes e de todos aqueles que nos visitam".

Pela edição de 2019 do Festival do Crato passaram nomes como Ivete Sangalo, Gipsy Kings, Pedro Abrunhosa, Capitão Fausto, The Gift ou Gavin James.