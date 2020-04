Os Daft Punk vão fazer a banda sonora do novo filme do lendário realizador italiano Dario Argento.

Segundo o jornal italiano La Repubblica, o filme começará a ser rodado em breve, em Roma e nas zonas rurais nas proximidades da capital de Itália.

O primeiro filme de Dario Argento em oito anos terá por título "Occhiali Nero" ("Óculos Pretos") e deverá contar a história de uma mulher chinesa e do seu filho. Asia Argento, filha de Dario Argento, participará no filme, cuja banda sonora ficará a cargo dos Daft Punk.

Segundo as mesmas fontes, foi a própria banda francesa que se ofereceu para criar a música do filme, devendo viajar até Itália para se encontrar com o cineasta, quando for possível voltar a viajar de avião.



O último álbum dos Daft Punk, "Random Access Memories", saiu em 2013.