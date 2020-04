Os anos 90 britânicos ficaram marcados, musicalmente, pela rivalidade entre os Oasis e os Blur. Mais de 20 anos passados, Noel Gallagher, ex-Oasis, explica que na raiz dessa "guerra" esteve uma disputa entre o seu irmão, Liam Gallagher, e Damon Albarn, vocalista dos Blur, por causa de uma mulher.

Apesar de não divulgar o nome da mulher, Gallagher explicou ao jornal The Sun: "o Liam e o Damon andavam a ter sexo com a mesma rapariga e havia muita cocaína envolvida. Foi daí que tudo nasceu". Especula-se, no entanto, que a referida mulher seja Lisa Moorish, com quem Liam teve uma filha, hoje com 22 anos.

A história parece ser confirmada por Alan McGee, da editora original dos Oasis, num novo livro, também citado pela publicação britânica. "Houve uma situação com uma rapariga que levou à guerra da britpop. O Damon foi para a cama com alguém próximo do Liam. Era uma das muitas mulheres de quem o Damon era amigo".

"Ele teve uma aventura de uma noite com ela e isso causou a fricção. Depois disso atiraram-se às gargantas uns dos outros", escreve ainda McGee.