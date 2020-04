Miguel Araújo tem aproveitado a quarentena para compor, e na passada sexta-feira divulgou mais um tema novo, em versão acústica: 'Serenata do Norte'.

O músico maiato partilhou a canção nas redes sociais, explicando que a mesma será produzida por João André e que "será lançada em breve" após ter sido tocada por algumas vezes, ao vivo.

Miguel Araújo partilhou, também, os acordes e a letra do tema.

SERENATA DO NORTE

(letra e música: Miguel Araújo)

Eu ia até Shanghai por ti

Subia aos Guindais por ti

Sem cobrar danos morais

Podia dar-me com os teus pais

Por ti

Por ti alistava-me

Tanto me dava o país

Ia até ao fim

Sem dar por mim a dar de mim

Por ti

Ia ao Bom Jesus até

Ia de bom grado a pé

Se ficasse ali de pé

Que eu ficava ao pé de ti

Eu ia até ao fim do mundo atrás de ti

Atrás de ti

Mas vou mais longe até que ao fim do mundo

Fico aqui

Neste fim do mundo

Fico neste fim do mundo

Vou até ao fim e fico aqui, no fim do mundo

Por ti

Por ti eu calava-me

Por ti eu casava-me

De casaco e laço

Caso fosse por aí, por ti

Se existisse um mapa

Que te assinalasse a xis

Ia lá de espada e capa

Quase que era até feliz,

Por ti

Esta nova canção sucede a 'A Incrível História de Gabriela de Jesus', apresentada também este mês.

Em ambas, o músico deixou ainda informações sobre como fazer donativos destinados à equipa que o acompanha na estrada, cujo trabalho foi interrompido devido à pandemia.