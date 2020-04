Na madrugada deste sábado, no direto de Instagram "Como é que o Bicho Mexe", de Bruno Nogueira, quase 70 mil pessoas foram surpreendidas com imagens do artista português Vhils (Alexandre Farto) esculpindo na parede de sua casa o rosto de José Afonso, músico para sempre ligado à luta pela liberdade e ao 25 de Abril.

Ao som de 'Grândola, Vila Morena', Alexandre Farto mostrou a evolução do seu trabalho a Bruno Nogueira que, surpreendido, não conseguiu conter as lágrimas.

Um vídeo de todo o processo foi depois partilhado por Vhils, agora musicado com 'Os Bravos', canção do homenageado editada no seu primeiro LP, "Baladas e Canções". "Um obrigado especial aos meus vizinhos que me deixaram fazer esta homenagem ao grande Zeca Afonso à meia-noite sem chamarem a polícia", escreveu Vhils.